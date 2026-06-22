Δύο κομμάτια θα συμπληρώσουν το μεταγραφικό παζλ του Άρη της νέας χρονιάς καθώς θα αποκτηθεί παίκτης στην περιφέρεια κι ένας ακόμη στη φροντ λάιν.

Με κριτήριο τα πεπραγμένα των τελευταίων ετών, είναι σαφές ότι ο Άρης βιώνει μια πρωτόγνωρη κατάσταση υπό την έννοια ότι (περίπου) μία εβδομάδα πριν φύγει ο Ιούνης έχει ολοκληρώσει το 80% των μεταγραφικών κινήσεών του και παράλληλα επέλεξε να «ψωνίσει» από την αγορά της Euroleague. Αυτή είναι εντούτοις η θετική εξέλιξη των ολοκληρωτικών αλλαγών στην ΚΑΕ με την αύξηση του αγωνιστικού προϋπολογισμού, την πρόσληψη του Βασίλη Σπανούλη στην τεχνική ηγεσία και φυσικά, την απόφαση ποιοτικής αναβάθμισης του ρόστερ.

Η απόκτηση του Ματ Μόργκαν στοιχειοθέτησε την τελευταία κίνηση των «κίτρινων» και το μόνο που απομένει είναι η επισημοποίηση της συμφωνίας από την πλευρά της ΚΑΕ. Επί της ουσίας όμως, όλα έχουν τελειώσει τόσο με τον 29χρονο Αμερικανό γκαρντ όσο και με τους Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς, Κεμ Μπιρτς και Άνταμ Μοκόκα. Πλέον το ενδιαφέρον εστιάζεται στις κινήσεις που απομένει να γίνουν για τη συμπλήρωση του ρόστερ καθώς ο Βασίλης Σπανούλης θέλει την παρουσία όλων των παικτών στην πρώτη προπόνηση η οποία θα γίνει στις 17 Αυγούστου.

Τι ψάχνει ο Άρης και σε ποιες θέσεις έχει ανάγκη ενίσχυσης;

PG / SG: Καταρχήν είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι οι επιλογές γίνονται βάσει των αγωνιστικών χαρακτηριστικών των παικτών, των σχημάτων που έχει στο μυαλό του ο Βασίλης Σπανούλης αλλά και πώς έχει δομήσει τις συνεργασίες στις οποίες προσδοκά. Αυτή τη στιγμή στις θέσεις «1» και «2» υπάρχουν οι Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς, Ματ Μόργκαν, Ελάιζα Μήτρου Λονγκ, Στέλιος Πουλιανίτης καθώς ο Λευτέρης Μποχωρίδης θα έχει ρόλο «μπαλαντέρ» και στις τρεις θέσεις της περιφέρειας.

F: Το πλάνο για τον Άνταμ Μοκόκα περιλαμβάνει τη χρησιμοποίησή του στις θέσεις «2» και «3», μπροστά από τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο ο οποίος θα παίζει και στις δύο θέσεις των φόργουορντ αλλά κυρίως σ’ αυτή του «τριαριού». Το σχέδιο των «κίτρινων» περιλαμβάνει την απόκτηση ενός ακόμη παίκτη για τη θέση «3». Σε περίπτωση που δεν αποκτηθεί ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης θα ενεργοποιηθεί το πλάνο που περιλαμβάνει την προσθήκη «σουτέρ». Βάσει σχεδίου, ο Ι Τζέι Λίντελ επίσης θα παίρνει κάποια λεπτά συμμετοχής και στο «3», ενώ παραμένει σε εκκρεμότητα η υπόθεση του Θανάση Αντετοκούνμπο.

PF / Center: Είναι δεδομένο ότι ο Άρης θα κινηθεί για την απόκτηση ενός βασικού ψηλού ο οποίος θα μπορεί να αγωνίζεται και στις δύο θέσεις («4» και «5»). Δηλαδή, είναι στην αγορά αναζητώντας έναν «ελαφρύ» ψηλό. Προφανώς ο Λίντελ θα παίζει και στο «4» ενώ παραμένει ανοιχτό το θέμα του Αμίν Νούα ο οποίος έχει συμβόλαιο με την ομάδα. Οι κινήσεις του Άρη υποδηλώνουν ότι ο τερματισμός της συνεργασίας με τον Γάλλο φόργουορντ αποτελεί το πιθανότερο σενάριο. Στο «5», οι Θεσσαλονικείς έχουν συμφωνήσει με τον Κεμ Μπιρτς ως undersized center και πίσω από τον Καναδό θα παίζει ο Κώστας Αντετοκούνμπο του οποίο το θέμα όμως παραμένει σε εκκρεμότητα ενώ ο Γιώργος Τανούλης θα έχει υποστηρικτικό ρόλο. Επί της ουσίας, ο Βασίλης Σπανούλης θέλει ο ψηλός που θα αποκτηθεί να έχει τα στοιχεία ούτως ώστε να συνδυάζεται με τους Μπιρτς, Αντετοκούνμπο ή ακόμη να παίζει στο «5» και με τον Λίντελ στο «4».

Κύριο συμπέρασμα από τα παραπάνω είναι ότι πέραν της ατομικής ποιότητας, ένα από τα βασικά κριτήρια στην επιλογή παικτών είναι η ευχέρεια όλων να παίξουν σε τουλάχιστον δύο θέσεις. Κατά τη σκέψη του Βασίλη Σπανούλη, τούτο θα του προσφέρει ανθεκτικότητα και τη δυνατότητα χρησιμοποίησης πολλών σχημάτων.