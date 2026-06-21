Σύμφωνα με δημοσίευμα της σερβικής Telegraf, ο Άρης απέκτησε τα δικαιώματα του 16χρονου Ντιμίτριε Πούρτιτς ο οποίος θεωρείται το μεγαλύτερο ταλέντο στη Σερβία.

Μέλος της U16 της Σερβίας και από τα μεγαλύτερα ταλέντα του σερβικού μπάσκετ, ο Ντιμίτριε Πούρτιτς θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη, σύμφωνα με δημοσίευμα της σερβικής Telegraf.

Πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι οι «κίτρινοι» βρίσκονται σε επαφές για την απόκτηση του 16χρονου παίκτη εδώ και τουλάχιστον τρεις εβδομάδες καθώς θεωρείται από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Μάλιστα, στο πρόσφατο Πρωτάθλημα στην U16 στη Σερβία είχε 33 πόντους, επτά ριμπάουντ, ισάριθμες ασίστ αλλά κι έξι κλεψίματα στον τελικό με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα.

Στο δημοσίευμα της Telegraf αναφέρεται η έντονη κριτική που δέχεται ο Ερυθρός Αστέρας για την απώλεια ταλέντων και σημειώνεται επίσης ότι… «ο Πούρτιτς αποφάσισε να φύγει από τον Ερυθρό Αστέρα και ο λόγος είναι η πλούσια πρόταση που δέχθηκε ο ίδιος και η οικογένειά του από τον Άρη. Κι έτσι θα μετακομίσει στην Ελλάδα. Ο Άρης έχει σχεδιάσει σπουδαία πράγματα για το μέλλον έχοντας προσλάβει τον Βασίλη Σπανούλη στην τεχνική ηγεσία».

Ο Πούρτιτς αγωνίζεται ως poing guard και ως shooting guard και έχει βλέπει τον κόσμο από τα 1.92!