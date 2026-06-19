Ο Νίκος Ζήσης βρέθηκε σήμερα (19/4) στο Summer Camp του Άρη και μίλησε στους νεαρούς αθλητές για τη δική του αγωνιστική πορεία.

Ξεχωριστό χαρακτήρα είχε η σημερινή δράση στο Summer Camp των ακαδημιών του Άρη καθώς στο παρκέ του Nick Galis Hall βρέθηκε ο Νίκος Ζήσης και μοιράστηκε με τα παιδιά τις δικές του εμπειρίες μέσα από την πολυετή παρουσία του στον επαγγελματικό αθλητισμό. Ο General Manager της ΚΑΕ Άρης αναφέρθηκε στα δικά του συναισθήματα περιγράφοντας στιγμές που έμειναν στην πορεία του ενώ κατέθεσε και την άποψή του για το απαραίτητο στοιχείο που οφείλει να έχει κάθε νεαρός που θέλει να εξελιχθεί σε επαγγελματία. Στάθηκε δηλαδή στη δουλειά, τη νοοτροπία, την ταπεινότητα αλλά και την επιμονή.

Στη συνέχεια απάντησε στις ερωτήσεις των παιδιών, οι οποίες δεν περιορίστηκαν μόνο στις εμπειρίες του ως αθλητής αλλά αφορούσαν και τον Άρη της επόμενης χρονιάς, για να ακολουθήσουν οι φωτογραφίες και το παιχνίδι.