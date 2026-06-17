Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ετοίμασε... κινηματογραφικό (με όλη τη σημασία της λέξεως) βίντεο για την μεγάλη μεταγραφή του Νικ Καλάθη

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Νικ Καλάθη, ο οποίος θα γίνει κάτοικος Θεσσαλονίκης για τα επόμενα δύο χρόνια.

Με αφορμή την απόκτηση του 37χρονου διεθνούς γκαρντ, ο ΠΑΟΚ ετοίμασε ένα βίντεο το οποίο έχει... κινηματογραφικό χαρακτήρα.