ΠΑΟΚ: Το βίντεο της ΚΑΕ για τον Καλάθη σε... κινηματογράφο
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Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ετοίμασε... κινηματογραφικό (με όλη τη σημασία της λέξεως) βίντεο για την μεγάλη μεταγραφή του Νικ Καλάθη
Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Νικ Καλάθη, ο οποίος θα γίνει κάτοικος Θεσσαλονίκης για τα επόμενα δύο χρόνια.
Με αφορμή την απόκτηση του 37χρονου διεθνούς γκαρντ, ο ΠΑΟΚ ετοίμασε ένα βίντεο το οποίο έχει... κινηματογραφικό χαρακτήρα.
Δείτε τι ανέβασε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ στο youtube
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