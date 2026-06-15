Άρης: Στον «αέρα» τα εισιτήρια διαρκείας
Η έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας ξεκίνησε στις 19:14 αλλά λίγο μετά «έπεσε» το σύστημα λόγω της μεγάλης και ταυτόχρονης επισκεψιμότητας από φίλους της ομάδας. Πέρυσι η ΚΑΕ Άρης διέθεσε 3.000 εισιτήρια διαρκείας και βάσει του πλάνου που ανέλυσε η διοίκηση, φέτος θα προστεθούν ακόμη 1000. Είναι δεδομένο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των φιλάθλων που ήδη είναι κάτοχοι θα ανανεώσουν τις θέσεις τους συνεπώς ο διαθέσιμος αριθμός εισιτηρίων δεν θα είναι μεγάλος.
Στην ανακοίνωσή της η ΚΑΕ Άρης ανέφερε ότι… «από σήμερα έως τις 25/06, οι περσινές/περσινοί κάτοχοι διαρκείας θα έχουν τη δυνατότητα να ανανεώσουν στη θέση που κατείχαν τη σεζόν 2025-26. Σε περίπτωση που οι περσινές/περσινοί κάτοχοι διαρκείας επιθυμούν την αλλαγή θέσης, θα έχουν την δυνατότητα ανανέωσης σε καινούργια θέση και με τιμή renewal μεταξύ 26/06 και 30/06.
Για νέους κατόχους η πλατφόρμα ανοίγει στη 01/07. Από αυτήν την ημέρα, οι θέσεις ελευθερώνονται για όλους τους φιλάθλους. Σήμερα (15/06) η ανανέωση γίνεται μόνο μέσω της πλατφόρμας της More, ενώ από αύριο (16/06) τα εισιτήρια διαρκείας θα ανανεώνονται και στην μπουτίκ της ΚΑΕ ΑΡΗΣ, Δευτέρα – Παρασκευή από τις 11:00 έως τις 19:00. Πάμε όλοι μαζί, μια «γροθιά», στη νέα εποχή που ανατέλλει για τον ΑΡΗ!».
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