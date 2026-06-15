Η ΔΕΑΔ επέβαλε πρόστιμο στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός για ένα συμβάν στο Game 2 των τελικών κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα της Stoiximan GBL μετά τη νίκη του στο Game 5 κόντρα στον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ. Πάντως η ΔΕΑΒ ανακοίνωσε την ποινή για τα όσα έγιναν στο T-Center στο Game 2 των ομάδων.

Η ΔΕΑΒ επέβαλε πρόστιμο 10.000 στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός επειδή ένας φίλαθλος των γηπεδούχων, επιχείρησε να κάψει σημαία της φιλοξενούμενης ομάδας όπως αναφέρεται.

Aναλυτικά

Αφού έλαβε υπόψη της την Αναφορά Συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης, από την οποία προκύπτει ότι, αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, στις 05/06/2026, στο TELECOM CENTER ATHENS του ΟΑΚΑ, για τα Playoffs της Basket League, περιόδου 2025/2026, άγνωστος φίλαθλος της γηπεδούχου ομάδας, από τις κερκίδες του τμήματος 116 του γηπέδου, επιχείρησε να κάψει σημαία της φιλοξενούμενης ομάδας, που είχε στην κατοχή του, την οποία ακολούθως, καθόν χρόνον η φωτιά είχε λάβει μικρή έκταση, την έριξε πίσω από τα καθίσματα του αγωνιστικού χώρου (courtside seats), όπου υπάλληλοι του γηπέδου προχώρησαν άμεσα στην κατάσβεσή της, χωρίς να προκληθούν άλλες συνέπειες,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 39/2026 Απόφασή της, σε βάρος της καλαθοσφαιρικής ανώνυμης εταιρίας ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€).

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.