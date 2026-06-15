Ο ΠΣΑΚ προχώρησε σε νέα ανακοίνωση αναφορικά με το επεισόδιο ανάμεσα σε Τζόουνς και Ναν στη φυσούνα του ΣΕΦ μετά το Game 5 των τελικών.

Ο ΠΣΑΚ, μετά το νέο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα και δείχνει το πώς ξεκίνησε το επεισόδιο ανάμεσα σε Τζόουνς και Ναν στα αποδυτήρια του ΣΕΦ, προχώρησε σε νέα ανακοίνωση αναφορικά με το περιστατικό.

Μεταξύ άλλων, ο ΠΣΑΚ τονίζει πως «ευθύνες έχουν και οι δύο καλαθοσφαιριστές», ενώ ξεκαθαρίζει ότι ο Σϋνδεσμος δεν είναι φερέφωνο κανενός.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΣΑΚ για το επεισόδιο Τζόουνς - Ναν:

«Εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε…

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών-τριών θέλει να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα, σχετικά με την τελευταία του ανακοίνωση, με αφορμή το επεισόδιο μεταξύ Τζόουνς και Ναν.

Λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση του τελικού στο ΣΕΦ, όπου ο Ολυμπιακός στέφθηκε πρωταθλητής, δημοσιοποιήθηκε βίντεο, όπου ο Αμερικανός των «ερυθρολεύκων» επιτίθεται στον συμπατριώτη του.

Ο Σύνδεσμός μας, περίμενε 15 ολόκληρες ώρες, προκειμένου να δει αν κυκλοφορήσουν νέα βίντεο για να προχωρήσει στην ανακοίνωση.

Πριν λίγες ώρες, κυκλοφόρησε νέο βίντεο, για πώς -πιθανότατα- ξεκίνησε το επεισόδιο έξω από τα αποδυτήρια.

Σε καμμία περίπτωση δεν αισθανόμαστε πώς πρέπει να απολογηθούμε για κάτι αλλά εννοείται πως ευθύνες έχουν και οι δύο καλαθοσφαιριστές.

Η χειροδικία είναι ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ, όπως κάθε μορφή βίας.

Επίσης, θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε, πως δεν είμαστε «φερέφωνο» κανενός, κρίνουμε ό,τι βλέπουμε, κι αν χρειαστεί, τοποθετούμαστε!

Αφήστε τα οπαδικά στην άκρη και κοιτάξτε το καλό του ελληνικού μπάσκετ, που κάποιοι το έχετε γεμίσει τοξικότητα».