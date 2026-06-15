Ο Κέντρικ Ναν, μετά τους τελικούς και το επεισόδιο που είχε με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, μπαίνει σε mood διακοπών, περνώντας μερικές όμορφες στιγμές με την οικογένειά του.

Ο Κέντρικ Ναν αφήνει πίσω του στην δράση των τελικών, με τον σταρ του Παναθηναϊκού να περνά μερικές στιγμές χαλάρωσης μαζί με την οικογένειά του.

Μετά από μια έντονη σειρά απέναντι στον Παναθηναϊκό, αλλά και το επεισόδιο με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, ο Κέντρικ Ναν ξεκίνησε να προπονεί τον γιό του και, όπως φαίνεται από το βίντεο που ανέβασε η σύζυγός του, να του μαθαίνει τα μυστικά της «inside out» ντρίπλας.

Ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος έχει άλλα δύο χρόνια συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, καθώς η συμφωνία με τους Πράσινους έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2028, δείχνει με αυτό τον τρόπο πως αφήνει πίσω του όλη τη δράση και την ένταση των αγωνιστικών υποχρεώσεων, μπαίνοντας σε mood διακοπών.