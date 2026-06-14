Η μάχη του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για την κατάκτηση της Stoiximan GBL κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού, με τον πέμπτο τελικό του ΣΕΦ να σημειώνει εντυπωσιακές επιδόσεις τηλεθέασης.

Ο πέμπτος τελικός της Stoiximan GBL ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό ανέδειξε πρωταθλήτρια Ελλάδας την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα και κυριάρχησε και στις τηλεοπτικές μετρήσεις της ημέρας.

Η αναμέτρηση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, που ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση του τίτλου από τους «ερυθρόλευκους», συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των τηλεθεατών, οδηγώντας την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ στην πρώτη θέση της ημερήσιας κατάταξης μεταξύ όλων των καναλιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία τηλεθέασης, ο τελικός μαζί με την απονομή του πρωταθλήματος κατέγραψε μέσο μερίδιο 31,8%, ενώ στο δυναμικό κοινό ηλικιών 18-54 ετών το ποσοστό εκτοξεύτηκε στο 37,6%.

Ακόμα πιο εντυπωσιακή ήταν η ανταπόκριση του ανδρικού κοινού, όπου η τηλεθέαση ξεπέρασε το 41%. Παράλληλα, το παιχνίδι παρακολούθησαν έστω και για ένα λεπτό 1.874.000 τηλεθεατές, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη απήχηση που είχε η σειρά των τελικών και ιδιαίτερα το παιχνίδι που έκρινε τον τίτλο.