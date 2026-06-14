Ολυμπιακός: Η καλημέρα των «ερυθρόλευκων» μετά το double με ΛΕΞ και Μπαρτζώκα!
Ο Ολυμπιακός στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδας και έκλεισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη φετινή σεζόν ολοκληρώνοντάς τη με το double μετά και την κατάκτηση της EuroLeague.
Οι «ερυθρόλευκοι» μετά τα ξέφρενα πανηγύρια στο ΣΕΦ και στα μπουζούκια δημοσίευσαν την καθιερωμένη καλημέρα τους στα social media. Αυτή τη φορά τη συνόδευσαν με φωτογραφία του Γιώργου Μπαρτζώκα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ενώ για background επέλεξαν υο γνωστό τραγούδι του ΛΕΞ «Όχι σήμερα».
Συγκεκριμένα, οι στίχοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι εξής: «Με συγκρίνουνε μ' αυτόν και τον άλλον
Το 'κανα να φαίνεται εύκολο μάλλον
Θέλουνε να μάθουν πώς το έκανα
Ζω και μ' αγαπάνε σαν να πέθανα
Μ' ακούνε στα κρυφά πίσ' απ' τα σίδερα
Με χαζεύουνε ψηλά πάνω απ' τα σύννεφα»,
Kalimera! ☀️☕️🏆#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/yWela5X3su— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 14, 2026
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