Ο Εβάν Φουρνιέ θα πάει για πρώτη φορά μπουζούκια, με τον Γάλλο να μην μπορεί να κρύψει τον ενθουσιασμό του.

Ο Εβάν Φουρνιέ οδήγησε τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και τώρα ετοιμάζεται για τα πρώτα του... μπουζούκια.

Αυτό φαίνεται πως έχει ενθουσιάσει τον Φουρνιέ, με τον ίδιο να κάνει μια ξεχωριστή ανάρτηση για αυτό.

«Τα μπουζούκια θα χτυπήσουν διαφορετικά απόψε. Θα είναι τα πρώτα μου», είπε ο Εβάν Φουρνιέ.

Η ανάρτηση του Εβάν Φουρνιέ: