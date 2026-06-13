Μπαρτζώκας για τη μεταγραφή του Φουρνιέ: «Μπήκα με τα χέρια ψηλά και μου είπαν οι Αγγελόπουλοι ότι τον έκλεισαν»
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του Ολυμπιακού, μετά το Game 5 και τη νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό, ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποκάλυψε πώς έμαθε τη μεταγραφή του Εβάν Φουρνιέ.
Συγκεκριμένα τόνισε πως τον έκλεισαν οι πρόεδροι χωρίς να του το πουν.
Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:
«Υπήρξε ένα ραντεβού πριν δύο χρόνια που μπήκα με τα χέρια σηκωμένα στον αέρα. Πάντα ότι παίκτες παίρνουμε προφανώς το συζητάμε όλοι μαζί. Είχαν κλείσει τον Φουρνιέ χωρίς να με ρωτήσουν. Το ήξερα εγώ και λέω παραδίδομαι. Είναι γεγονός αυτό έγινε, που βέβαια εννοείται και γω ότι θα τον ήθελα, αλλά ήξερα ότι είχαν κινηθεί από μόνοι τους και είχαν συμφωνήσει και μετά υποτίθεται θα με ρωτούσαν κιόλας».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.