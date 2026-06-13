Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου μετά το Game 5, αποκάλυψε την ιστορία το πώς έκλεισε ο Εβάν Φουρνιέ στον Ολυμπιακό.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του Ολυμπιακού, μετά το Game 5 και τη νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό, ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποκάλυψε πώς έμαθε τη μεταγραφή του Εβάν Φουρνιέ.

Συγκεκριμένα τόνισε πως τον έκλεισαν οι πρόεδροι χωρίς να του το πουν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Υπήρξε ένα ραντεβού πριν δύο χρόνια που μπήκα με τα χέρια σηκωμένα στον αέρα. Πάντα ότι παίκτες παίρνουμε προφανώς το συζητάμε όλοι μαζί. Είχαν κλείσει τον Φουρνιέ χωρίς να με ρωτήσουν. Το ήξερα εγώ και λέω παραδίδομαι. Είναι γεγονός αυτό έγινε, που βέβαια εννοείται και γω ότι θα τον ήθελα, αλλά ήξερα ότι είχαν κινηθεί από μόνοι τους και είχαν συμφωνήσει και μετά υποτίθεται θα με ρωτούσαν κιόλας».