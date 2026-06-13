Γιαννακόπουλος: «Ξέφυγαν με έξι πρωταθλήματα από τον Άρη που επιστρέφει»
Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα κερδίζοντας (89-85) τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Game 5 των τελικών της Stoiximan GBL, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να μην αφήνει ασχολίαστο τον τίτλο των «ερυθρολεύκων».
Ο «ισχυρός άνδρας» του «τριφυλλιού» μ’ ένα story του στο Instagram ανέφερε πως ο Ολυμπιακός έχει πλέον έξι περισσότερα πρωταθλήματα από τον Άρη.
Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου αναφέρει:
«Ανακούφιση στον Πειραιά που ξέφυγαν με 6 πρωταθλήματα από τον Άρη που επιστρέφει».
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