Κυκλοφόρησε νέο βίντεο από την ένταση ανάμεσα στους παίκτες του Παναθηναϊκού και τα ΜΑΤ στον χώρο των αποδυτηρίων.

Ο Ολυμπιακός στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης, ωστόσο η ένταση που ακολούθησε τη νίκη των «ερυθρόλευκων» στο Game 5 κόντρα στον Παναθηναϊκό επισκίασε μεγάλο μέρος της βραδιάς.

Συγκεκριμένα, τη σύρραξη ανάμεσα στον Κέντρικ Ναν και τον Ταϊρίκ Τζόουνς ακολούθησε εκείνη ανάμεσα στους παίκτες του Παναθηναϊκού και στις αστυνομικές δυνάμεις του ΜΑΤ, που προσπαθούσαν να συγκρατήσουν την πράσινη αποστολή από το να πάει στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού.