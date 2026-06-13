Το τρίτο ημίχρονο του Game 5 των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος είχε πολλή ένταση και αρνητικούς πρωταγωνιστές τόσο από την πλευρά του Πααναθηναϊκού, όσο και από του Παναθηναϊκού.

Ο Ολυμπιακός στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδας για τη σεζόν 2025-26 καταφέρνοντας να επικρατήσει του Παναθηναϊκού με 3-2 στη σειρά των τελικών της Stoiximan GBL. Αυτό ήταν το ιδανικό φινάλε για τους «ερυθρόλευκους» που ολοκλήρωσαν τη χρονιά με το double μετά και την κατάκτηση της EuroLeague στην Αθήνα.

Ωστόσο, αυτός ο πέμπτος τελικός άφησε μία πικρή γεύση εξαιτίας της έντασης ανάμεσα στους δύο «αιώνιους» αντιπάλους η οποία μεταφέρθηκε στα αποδυτήρια και διήρκησε έως ότου οι Πειραιώτες βγουν στο παρκέ του ΣΕΦ για την απονομή.

Όλο το χρονικό της έντασης ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Κέντρικ Ναν και ο Ταϊρίκ Τζόουνς τρία λεπτά πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου παρά λίγο να πιαστούν στα χέρια, καθώς ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με τους παίκτες και των δύο ομάδων να εμπλέκονται στο σκηνικό και τους δύο να αποβάλλονται από τη συνέχεια της αναμέτρησης.

Λίγο πριν τη λήξη της αναμέτρησης, δημιουργήθηκε εστία έντασης εντός των αποδυτηρίων. Όπως μετέφερε ο Εργκίν Άταμαν στην κάμερα της ΕΡΤ κατά τη διάρκεια της flash interview: «Ο Τάιρικ Τζόουνς ήρθε στα αποδύτηριά μας και χτύπησε τον Ναν. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή δεν είναι δίκαιο. Αποδεχθήκαμε την ήττα μας. Ποιος είναι αυτός ο γ@@@ Τάιρικ Τζόουνς; Ο Κέντρικ Ναν τώρα είναι τραυματίας! Τι είναι αυτά; Τι είναι αυτά;».

Μετέπειτα, όπως έγινε γνωστό, οι παίκτες του τριφυλλιού ζητούσαν από τον Ολυμπιακό να φέρει στη φυσούνα τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Οι «πράσινοι» ήθελαν να υπερασπιστούν τον συμπαικτή τους με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται νέα μεγάλη εστία έντασης ανάμεσα στους παίκτες του Παναθηναϊκού και την Αστυνομία.

Στις τάξεις του Ολυμπιακού μεταφέρθηκε πως ο Τζόουνς δέχθηκε πρώτος πρόκληση από τον Ναν με αποτέλεσμα οι δύο πλευρές να ψάχνουν να βρουν το δίκιο τους για το θερμό επισόδειο.

Τα πράγματα, όμως, δεν σταμάτησαν εκεί. Κατά τη διάρκεια που οι παίκτες του Ολυμπιακού βρίσκονταν στη φυσούνα περιμένοντας να βγουν στο παρκέ για την απονομή, νέα σύρραξη έλαβε χώρα εντός των αποδυτηρίων. Συγκεκριμένα, μερίδα παικτών του Παναθηναϊκού ήθελε να πάει προς τον Ταϊρίκ Τζόουνς λόγω του σκηνικού που είχε προηγηθεί, ενώ άλλοι ήθελαν να βγουν στο παρκέ για την απονομή.

🚨 Επέμβαση της αστυνομίας στα αποδυτήρια, δεν άφησαν τους παίκτες του Παναθηναϊκού να βγουν στην απονομή του ΣΕΦ. pic.twitter.com/TA9z0hhD0z June 13, 2026

Τότε δυνάμεις των ΜΑΤ παρεμπόδισαν τους «πράσινους» από το ενδεχόμενο νέας έντασης ανάμεσα στις δύο ομάδες αποτρέποντάς τους να κινηθούν εκτός των χώρων των αποδυτηρίων τους με τεράστιο όγκο αστυνομικών δυνάμεων να περικυκλώνει το σημείο.

Εξυπακούεται ότι μετά την έκταση που έχουν πάρει τα επεισόδια, αναμένεται και η δράση της Αστυνομίας μέσω του κλειστού κυκλώματος που καταγράφει όλα όσα γίνονται στον εσωτερικό χώρο του ΣΕΦ και από την εξέταση των γεγονότων, θα αποφασίσει αν θα υπάρχουν περαιτέρω κυρώσεις στους εμπλεκόμενους.