Η Μπέριλ ΜακΚίσικ θέλει να δει τη φανέλα του Σακίλ να αποσύρεται στο ΣΕΦ

Η σύζυγος του Σακίλ ΜακΚίσικ, Μπέριλ μέσω ανάρτησή της στο x, θέλησε να εκφράσει την επιθυμία της, να δει τη φανέλα του άντρα της στην κορυφή του ΣΕΦ.

Μέσω ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στο x, η σύζυγος του Σακίλ ΜακΚίσικ, Μπέριλ, εξέφρασε την επιθυμία της να δει τη φανέλα του άνδρα της να αποσύρεται στο ΣΕΦ.

Συγκεκριμένα έγραψε πως ο Σακίλ ΜακΚίσικ είναι ο μακροβιότερος Αμερικανός που έχει φορέσει τα «ερυθρόλευκα», ενώ επίσης τον αποθέωσε για την αφοσίωσή του:

«Επτά σεζόν. Μία φανέλα. Ένας σύλλογος. Ο μακροβιότερος Αμερικανός στην ιστορία του Ολυμπιακού. Αν η αφοσίωση εξακολουθεί να σημαίνει κάτι στον αθλητισμό...», έγραψε η Μπέριλ και από κάτω έκανε hastag, #Retirehisjersey