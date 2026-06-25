Η Μπέριλ ΜακΚίσικ θέλει να δει τη φανέλα του Σακίλ να αποσύρεται στο ΣΕΦ
Μέσω ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στο x, η σύζυγος του Σακίλ ΜακΚίσικ, Μπέριλ, εξέφρασε την επιθυμία της να δει τη φανέλα του άνδρα της να αποσύρεται στο ΣΕΦ.
Συγκεκριμένα έγραψε πως ο Σακίλ ΜακΚίσικ είναι ο μακροβιότερος Αμερικανός που έχει φορέσει τα «ερυθρόλευκα», ενώ επίσης τον αποθέωσε για την αφοσίωσή του:
«Επτά σεζόν. Μία φανέλα. Ένας σύλλογος. Ο μακροβιότερος Αμερικανός στην ιστορία του Ολυμπιακού. Αν η αφοσίωση εξακολουθεί να σημαίνει κάτι στον αθλητισμό...», έγραψε η Μπέριλ και από κάτω έκανε hastag, #Retirehisjersey
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Seven seasons.— Μπεριλ Μακισοπουλου (@berilmckissic) June 25, 2026
One jersey.
One club.
The longest-tenured American in Olympiacos history.
If loyalty still means something in sports…#Retirehisjersey ❤️🤍 #77
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