Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ο Χουάντσο εμψύχωνε τον Τολιόπουλο και του έδινε οδηγίες
O Oλυμπιακός έχτισε διψήφια διαφορά στο πρώτο ημίχρονο του πέμπτου τελικού της Stoiximan GBL κόντρα στον Παναθηναϊκό.
Για το τριφύλλι, ο Βασίλης Τολιόπουλος προσπάθησε να ξεχωρίσει και να δώσει ώθηση στην ομάδα του. Αυτό το αναγνώρισε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ που βρέθηκε εκτός 12άδας των «πράσινων», όμως εμψύχωσε τον Έλληνα γκαρντ όταν επέστρεψε στον πάγκο.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta
☘️ Οι οδηγίες και η εμψύχωση του Χουάντσο στον Τολιόπουλο.#paobc pic.twitter.com/rx2qDS34W4— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 13, 2026
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