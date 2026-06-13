Παρά το γεγονός ότι ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έμεινε εκτός 12άδας εμψύχωνε τους συμπαίκτες του και ιδιαίτερα τον Βασίλη Τολιόπουλο.

O Oλυμπιακός έχτισε διψήφια διαφορά στο πρώτο ημίχρονο του πέμπτου τελικού της Stoiximan GBL κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Για το τριφύλλι, ο Βασίλης Τολιόπουλος προσπάθησε να ξεχωρίσει και να δώσει ώθηση στην ομάδα του. Αυτό το αναγνώρισε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ που βρέθηκε εκτός 12άδας των «πράσινων», όμως εμψύχωσε τον Έλληνα γκαρντ όταν επέστρεψε στον πάγκο.

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