Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η άφιξη των «ερυθρόλευκων» στο ΣΕΦ
Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα ριχτούν στη... μάχη του πέμπτου τελικού της Stoiximan GBL στο ΣΕΦ στις 18:00, όπου και θα κριθεί ο τίτλος του πρωταθλητή.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασε στο ΣΕΦ για το σημαντικό αυτό παιχνίδι, ενώ προηγήθηκε η αποθέωση από τον κόσμο στο ξενοδοχείο της ομάδας. Να υπενθυμίσουμε πώς προέκυψε πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με τη συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρσεϊ που αισθάνθηκε ενοχλήσεις και δεν θα είναι τελικά διαθέσιμος.
Δείτε τα πλάνα του Gazzetta από την άφιξη
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