O Nάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με δική του πρωτοβουλία πήγε στο ΣΕΦ προκειμένου να μπορέσει να προπονηθεί, όπως συνηθίζει. Όλο το χρονικό της απόφασής του.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ (18:00, ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2, LIVE Gazzetta) για το πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς των τελικών της Stoiximan GBL.

Φίλαθλοι τόσο των Πειραιωτών, όσο και του τριφυλλιού βρέθηκαν στα ξενοδοχεία των ομάδων για να δώσουν την απαραίτητη ώθηση σε παίκτες και προπονητές.

Ωστόσο, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αποχώρησε νωρίτερα για πρώτη φορά στους φετινούς τελικούς από την υπόλοιπη ομάδα για να ακολουθήσει τη ρουτίνα του περίπου τρεις ώρες πριν το τζάμπολ. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ήταν ενήμερη για το γεγονός ότι η κεντρική σάλα δεν θα ήταν διαθέσιμη στον Αμερικανό φόργουορντ προκειμένου να προθερμανθεί, όμως εκείνος με δική του πρωτοβουλία θέλησε να δοκιμάσει την τύχη του στο φαληρικό στάδιο.

Η κεντρική σάλα του ΣΕΦ, όπως ήταν γνωστό και είχε ενημερώσει η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, δεν ήταν διαθέσιμη πριν από τις 16:00, ωστόσο δόθηκε πρόσβαση στον Χέιζ-Ντέιβις στο βοηθητικό γήπεδο. Όχι για πολύ όμως, καθώς εν τέλει αποφασίστηκε να περιμένει εώς ότου μπορέσει να του επιτραπεί η είσοδος στο παρκέ του ΣΕΦ, όπως κι έγινε ακριβώς δύο ώρες πριν το τζάμπολ.