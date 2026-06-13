Ολυμπιακός: Εκτός ο Ντόρσεϊ από το Game 5 με Παναθηναϊκό
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Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν θα αγωνιστεί στο Game 5 του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό (18:00) στους τελικούς της Stoiximan GBL.
Ο πρωταθλητής Ελλάδος για τη σεζόν που διανύουμε ια κριθεί σήμερα στο ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (18:00, live Gazzetta, EΡΤ 2 ΣΠΟΡ) για το Game 5 των τελικών της Stoiximan GBL.
Μια πολύ σημαντική απουσία θα έχουν οι Πειραιώτες στο Game 5, αφού δεν θα αγωνιστεί ο Τάιλερ Ντόρσεϊ λόγω ενοχλήσεων από την τενοντίτιδα. Έτσι οι ερυθρόλευκοι θα έχουν 11άδα για την μεγάλη αναμέτρηση κόντρα στους πράσινους.
Αναλυτικά η 11άδα του Ολυμπιακού για το Game 5:
- Τόμας Γουόκαπ
- Τάισον Γουόρντ
- Γιαννούλης Λαρεντζάκης
- Σάσα Βεζένκοβ
- Κώστας Παπανικολάου
- Όμηρος Νετζήπογλου
- Άλεκ Πίτερς
- Νίκολα Μιλουτίνοφ
- Κόρι Τζόσεφ
- Ταϊρίκ Τζόουνς
- Εβάν Φουρνιέ
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