Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ο Χέιζ-Ντέιβις έκανε σουτάκια στο βοηθητικό του ΣΕΦ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έκανε σουτάκια στο βοηθητικό του ΣΕΦ, δυόμιση ώρες πριν από την έναρξη του Game 5.
Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αναμετρούνται στο ΣΕΦ (18:00, LIVE από το Gazzetta) για το Game 5 των τελικών. Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έφτασε στο φαληρικό στάδιο τρεις ώρες πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης, ωστόσο δεν του επιτράπηκε η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο.
Ο ίδιος κατευθύνθηκε προς το βοηθητικό του ΣΕΦ, προκειμένου να κάνει σουτάκια πριν έναρξη του πέμπτου τελικού κόντρα στον Ολυμπιακό.
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.