Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έκανε σουτάκια στο βοηθητικό του ΣΕΦ, δυόμιση ώρες πριν από την έναρξη του Game 5.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αναμετρούνται στο ΣΕΦ (18:00, LIVE από το Gazzetta) για το Game 5 των τελικών. Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έφτασε στο φαληρικό στάδιο τρεις ώρες πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης, ωστόσο δεν του επιτράπηκε η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο.

Ο ίδιος κατευθύνθηκε προς το βοηθητικό του ΣΕΦ, προκειμένου να κάνει σουτάκια πριν έναρξη του πέμπτου τελικού κόντρα στον Ολυμπιακό.