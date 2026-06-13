ΕΕΑ: Ανακοίνωσε τις ποινές σε διαιτητές για το Πόθεν Έσχες του 2025
Ανακοινώθηκαν οι ποινές της ΕΕΑ σε διαιτητές. Ο Αλέξανδρος Ζιώγας τιμωρήθηκε με πρόστιμο 1000 ευρώ, όπως και ο Θεοφάνης Καλογριάς με τον Στέφανο Τσιρτσιμάλη. Ο Επαμεινώνδας Χριστινάκης με πρόστιμο 5.000 ευρών, ενώ στον Παναγιώτη Λεβεντάκο επιβλήθηκε πρόστιμο 2.000 ευρώ.
Aναλυτικά
Κλήση σε ακρόαση:
- Αναστάσιο Πηλιώτη, Μέλος ΚΕΔ
- Αλέξανδρο Ζιώγα, διαιτητή καλαθοσφαίρισης Α1 κατηγορίας
- Επαμεινώνδα Χριστινάκη, διαιτητή καλαθοσφαίρισης Α1 κατηγορίας
- Παναγιώτη Λεβεντάκο, διαιτητή καλαθοσφαίρισης Α1 κατηγορίας
- Θεοφάνη Καλογριά, διαιτητή καλαθοσφαίρισης Α1 κατηγορίας και
- Στέφανο Τσιρτσιμάλη, παρατηρητή για παράβαση άρθρου 83 παρ. 2 και 4 σε συνδυασμό με άρθρο 77Α παρ.10 Ν.2725/1999, όπως ισχύουν. (Μη υποβολή του αποδεικτικού κατάθεσης ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ έτους 2025).
ΔΕΝ ΤΕΛΕΣΕ ο Αναστάσιος Πηλιώτης.
ΤΕΛΕΣΕ ΠΡΑΞΗ ο Αλέξανδρος Ζιώγας, πρόστιμο 1.000 ευρώ.
ΤΕΛΕΣΕ ΠΡΑΞΗ ο Επαμεινώνδας Χριστινάκης, πρόστιμο 5.000 ευρώ.
ΤΕΛΕΣΕ ΠΡΑΞΗ ο Παναγιώτης Λεβεντάκος, πρόστιμο 2.000 ευρώ.
ΤΕΛΕΣΕ ΠΡΑΞΗ ο Θεοφάνης Καλογριάς, πρόστιμο 1.000 ευρώ.
ΤΕΛΕΣΕ ΠΡΑΞΗ ο Στέφανος Τσιρτσιμάλης, πρόστιμο 1.000 ευρώ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικόλαος Τζουλάκης
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