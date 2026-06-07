Ο Κολοσσός Ρόδου συνεχίζει να ενισχύεται ενόψει της ερχόμενης αγωνιστικής χρονιάς με τον Πέιτον Γουίλις να αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα των νησιωτών.

Οι μεταγραφικές εξελίξεις στο «στρατόπεδο» του Κολοσσού Ρόδου συνεχίζονται, καθώς η νησιωτική ομάδα κάνει δικό της τον Πέιτον Γουίλις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, ο Άρης Λυκογιάννης διάλεξε για δυάρι τον παίκτη που... σάρωσε πέρυσι με τη φανέλα της Κρεμόνα, στο ιταλικό πρωτάθλημα. Ο Πέιτον Γουίλις είναι ένας χαρισματικός σκόρερ που διακρίνεται για το καλό του σουτ και μπορεί να αποτελέσει πολύ δυνατή προσθήκη για τον Κολοσσό.

Μάλιστα τη σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε μ.ο 14.4 πόντους, 3.6 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ ανά αγώνα, σε 29.5 λεπτά συμμετοχής. Μία από τις κορυφαίες του εμφανίσεις ήταν κόντρα στη Βαρέζε του Γιάννη Καστρίτη, όπου σκόραρε 24 πόντους, ενώ είχε και 7 ριμπάουντ, ωστόσο η ομάδα του ηττήθηκε.

Τη σεζόν 2024-25 έκανε πέρασμα από την Τενερίφη, έχοντας. μ.ο 4.6 πόντους αγώνα.