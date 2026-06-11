Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έγραψε την δική του ιστορία στην Stoiximan GBL μένοντας στο Glass Floor του T-Center για περισσότερα από 48 λεπτά!

Σ' ένα παιχνίδι ειδικών καταστάσεων και αναγκών, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάει κόντρα στα προβλήματά του και να επικρατήσει του Ολυμπιακού με 93-86 στην 2η παράταση.

Ειδικών αναγκών διότι οι πολλές απουσίες των «πρασίνων» στους φόργουορντ (Όσμαν, Ρογκαβόπουλος) κράτησαν τον Χέιζ-Ντέβις στο παρκέ για 48:22 λεπτά! Δηλαδή ξεκουράστηκε για μόλις ένα λεπτό και 38 δευτερόλεπτα σε παιχνίδι... 50 λεπτών!

Ένας αριθμός που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία της Stoiximan GBL καθώς πρόκειται για την μεγαλύτερη επίδοση χρόνου συμμετοχής σε έναν τελικό πρωταθλήματος.

Ο Αμερικανός ξεπέρασε τα 46:42 του Τζέι Αρ Χόλντεν από τον 1ο τελικό του 2002 μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού, ο οποίος επίσης είχε κριθεί σε διπλή παράταση.

Το προηγούμενο ρεκόρ από παίκτη των «πράσινων» ήταν εκείνο των 45 λεπτών συμμετοχής του Φραγκίσκου Αλβέρτη στον πρώτο τελικό του 1999.