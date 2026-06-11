Άταμαν σε Χέιζ-Ντέιβις: «Έχεις παίξει 48 λεπτά στην Ευρώπη; Για τα πάντα υπάρχει η πρώτη φορά»

Άταμαν σε Χέιζ-Ντέιβις: «Έχεις παίξει 48 λεπτά στην Ευρώπη; Για τα πάντα υπάρχει η πρώτη φορά»

Γιώργος Κούβαρης
Άταμαν σε Χέιζ-Ντέιβις: «Έχεις παίξει 48 λεπτά στην Ευρώπη; Για τα πάντα υπάρχει η πρώτη φορά»

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Μιλώντας στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού AKTOR, ο Εργκίν Άταμαν έδωσε το σύνθημα για την κατάκτηση του τίτλου ενώ αναφέρθηκε στον Χέιζ-Ντέιβις για τα λεπτά που αγωνίστηκε.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε στην 2η παράταση του Ολυμπιακού με 93-86 και έφερε τη σειρά των τελικών στα ίσια (2-2) με αποτέλεσμα ο τίτλος να κριθεί σε Game 5 στο ΣΕΦ.

Ένα από τα στατιστικά που έκαναν αίσθηση ήταν τα 48 λεπτά που αγωνίστηκε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, με τον Εργκίν Άταμαν να σχολιάζει το γεγονός με τον Αμερικανό φόργουορντ.

«Μπράβο. Κάνατε μεγάλη προσπάθεια. Μερικοί παίκτες αγωνιστήκατε 48 λεπτά» είπε αρχικά και απευθύνθηκε στον Χέιζ-Ντέιβις: «Έχεις παίξει ποτέ 48 λεπτά στην Ευρώπη;» παίρνοντας την αρνητική απάντηση του Αμερικανού.

Και τον Άταμαν να λέει: «Όχι; Για τα πάντα υπάρχει πρώτη φορά. Νομίζω ότι αύριο χρειάζεστε να ξεκουραστείτε. Για όλους αύριο δεν θα υπάρχει προπόνηση, πάρτε όλοι ρεπό, ξεκουραστείτε καλά. Δεν τους αφήσαμε να πάρουν τον τίτλο στο γήπεδό μας, δώσαμε τα πάντα, τώρα είναι η δική μας ώρα να πάμε εκεί και να πάρουμε τον τίτλο».

 
     

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