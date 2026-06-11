Ο Κώστας Παπανικολάου έκανε χαρούμενο έναν μικρό φίλο του Παναθηναϊκού δίνοντάς του το λάβαρο του τριφυλλιού πριν το τζάμπολ του Game 4 με τον Ολυμπιακό.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ισοφαρίσει τη σειρά των τελικών της Stoiximan GBL σε 2-2 κόντρα στον Ολυμπιακό με εκείνη να οδηγείται σε πέμπτο ματς στο ΣΕΦ.

Πριν το τζάμπολ του Game 4, ωστόσο, ξεχώρισε μία όμορφη στιγμή με πρωταγωνιστή τον Κώστα Παπανικολάου που φαίνεται να κρατάει το λάβαρο του τριφυλλιού στα χέρια του και να το παραδίδει σε μικρό φίλο της ομάδας.