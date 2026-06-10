Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Το απίστευτο τρίποντο του Φουρνιέ!
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Ο Εβάν Φουρνιέ πέτυχε απίστευτο τρίποντο στο Game 4 των τελικών της Stoiximan GBL, μεταξύ του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό.
Μία από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις του αγώνα... χάρισε στο Game 4 των τελικών της Stoiximan GBL μεταξύ του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, ο Εβάν Φουρνιέ.
Ο Γάλος γκαρντ των «ερυθρολεύκων» σκόραρε από τα 9 μέτρα, υπό την πίεση του Τζέριαν Γκραντ στη λήξη της επίθεσης των Πειραιωτών και στη συνέχεια πανηγύρισε.
Δείτε το τρίποντο του Φουρνιέ:
@Photo credits: INTIME
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