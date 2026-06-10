Ο Κώστας Σλούκας παρά το γεγονός ότι δεν θα αγωνιστεί στο Game 4 κόντρα στον Ολυμπιακό, κατέφτασε στο T-Center με την εντυπωσιακή του Porsche.

O Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό για το Game 4 των τελικών της Stoiximan GBL στο Telekom Center Athens στις 21:00 με τους Πειραιώτες να προηγούνται στη σειρά με 2-1.

Ο Κώστας Σλούκας έχει τεθεί εκτός της αναμέτρησης, αλλά έδωσε το «παρών» καταφτάνοντας στο γήπεδο με την εντυπωσιακή του Porsche λίγη ώρα πριν την άφιξη της ομάδας του.

Το αυτοκίνητο του Σλούκα

Ο αρχηγός των «πράσινων» οδηγεί μία άκρως εντυπωσιακή Porsche 911 Carrera 4S με την οποία έφτασε στο T-Center. Στην «καρδιά» του αυτοκινήτου βρίσκεται ένας twin-turbo flat-six κινητήρας των 3,0 L που αποδίδει 450 PS και 530 Nm ροπής, ωστόσο ο αριθμός 4 στην ονομασία της δηλώνει ότι η δύναμη του μοτέρ περνάει στην άσφαλτο και από τους δύο άξονες, μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων PDK των 8 σχέσεων.

Οι επιδόσεις του αυτοκινήτου προκαλούν... δέος, καθώς χρειάζονται μόλις 3,6 δευτερόλεπτα για να πιάσει τα 100 χλμ, 12,7 δευτερόλεπτα για τα 200 χιλιόμετρα, ενώ η μέγιστη ταχύτητά του είναι τα 306 χιλιόμετρα.

Αξίζει να τονιστεί ότι η τιμή διάθεσης στην Ελλάδα ξεκινά από τα 208.110 ευρώ.