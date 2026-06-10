Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Η άφιξη των «ερυθρόλευκων» για το Game 4
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Δείτε την άφιξη του Ολυμπιακού στο T-Center για το Game 4 των τελικών της Stoiximan GBL κόντρα στον Παναθηναϊκό.
O Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θα ριχτούν στη μάχη του τέταρτου τελικού της Stoiximan GBL στο Telekom Center Athens (21:00).
H ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασε στο γήπεδο χωρίς προβλήματα, ενώ είχε να διαχειριστεί και την ευχάριστη επιστροφή του Τάιλερ Ντόρσεϊ στη δωδεκάδα.
Δείτε τα πλάνα από την άφιξη του Ολυμπιακού
🔴⚪️ Η άφιξη του Ολυμπιακού για το Game 4.#olympiacosbc pic.twitter.com/1Tqq27Cqpg— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 10, 2026
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