Δείτε την άφιξη του Ολυμπιακού στο T-Center για το Game 4 των τελικών της Stoiximan GBL κόντρα στον Παναθηναϊκό.

O Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θα ριχτούν στη μάχη του τέταρτου τελικού της Stoiximan GBL στο Telekom Center Athens (21:00).

H ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασε στο γήπεδο χωρίς προβλήματα, ενώ είχε να διαχειριστεί και την ευχάριστη επιστροφή του Τάιλερ Ντόρσεϊ στη δωδεκάδα.