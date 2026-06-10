Ο Τσέντι Όσμαν δεν μπόρεσε τελικά να δώσει το «παρών» λόγω των ενοχλήσεων στη μέση και έμεινε εκτός εξάδας ξένων μαζί με τον Φαρίντ.

O Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens για το Game 4 της σειράς των τελικών της Stoiximan GBL με τους Πειραιώτες να βρίσκονται στο 2-1.

Ο Εργκίν Άταμαν δεν θα έχει στη διάθεσή του στον τέταρτο τελικό τον Τσέντι Όσμαν που αντιμετωπίζει πρόβλημα στη μέστη καθιστώντας αδύνατη τη συμμετοχή του, ενώ εκτός της εξάδας των ξένων έμεινε και ο Κένεθ Φαρίντ.

Παράλληλα, οι Κώστας Σλούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν είναι διαθέσιμοι.

Η εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού: Σορτς, Γκραντ, Ναν, Χέιζ-Ντέιβις, Eρνανγκόμεθ, Λεσόρ

Η 11άδα: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Χέιζ-Ντέιβις, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Ναν, Ερνανγκόμεθ, Λεσόρ, Τολιόπουλος, Μήτογλου.