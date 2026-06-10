Γνωστές έγιναν οι ποινές του αθλητικού δικαστή, με τον Ολυμπιακό να τιμωρείται με πρόστιμο και τον Έργκιν Άταμαν να απαλλάσσεται.

Ο Εργκίν Άταμαν είχε κληθεί σε απολογία από τον Αθλητικό Δικαστή επειδή έβγαλε το σακάκι του κατά τη διάρκεια του 3ου τελικού στο ΣΕΦ. Γνωστές έγιναν οι ποινές από τον αθλητικό δικαστή, με τον Τούρκο προπονητή να απαλλάσσεται.

Αντίθετα η ΚΑΕ Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με πρόστιμο 2.800 ευρώ για τα υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν από τους οπαδούς του στον τρίτο τελικό απέναντι στους πράσινους.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε τον Ολυμπιακό στο T-Center (21:00, live Gazzetta, EΡΤ 2 ΣΠΟΡ), με τη σειρά να είναι στο 2-1 υπέρ των Πειραιωτών, οι οποίοι επικράτησαν με 102-92 στον τρίτο τελικό.

Αναλυτικά

121/10.06.2026 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) χρηματικό πρόστιμο δύο χιλιάδων οκτακοσίων (2.800,00) ευρώ για την πειθαρχική παράβαση της εκφοράς υβριστικών συνθημάτων που δεν είχαν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα και που δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα με τηΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) που διεξήχθη στις 08.06.2026.

120/10.06.2026 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

1. Απαλλάσσεται ο Εργκίν Αταμάν, προπονητής της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), στον αγώνα που διεξήχθη στις 08.06.2026 με την ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) για το παράπτωμα της μη ευπρεπούς ενδυμασίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

2. Απαλλάσσεται η ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) για το παράπτωμα της μη ευπρεπούς ενδυμασίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του προπονητή της στον ίδιο ως άνω αγώνα.