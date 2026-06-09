SUPER 3: «Το διάλειμμα δεκαετιών τελείωσε… Η αυτοκρατορία επιστρέφει»

Με ανακοίνωσή του ο SUPER 3 κάλεσε τους οπαδούς του Άρη στην υποδοχή του Βασίλη Σπανούλη το απόγευμα της Κυριακής (14/6).

Η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη – έπειτα από την υπογραφή τριετούς συμβολαίου – θα γίνει το μεσημέρι (12:00) της Δευτέρας (15/6), ενώ μια μέρα νωρίτερα, ο 44χρονος τεχνικός θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Οι οπαδοί του Άρη ήδη έχουν προγραμματίσει μια μοναδική υποδοχή για τον νέο προπονητή της ομάδας και μάλιστα με ανακοίνωσή τους, προσκάλεσαν τους φίλους της ομάδας να είναι στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

«Ο SUPER 3 καλεί όλο τον κόσμο του ΑΡΗ την Κυριακή στις 18:00 στο αεροδρόμιο Μακεδονία, για να υποδεχτούμε τον νέο προπονητή της ομάδας μας, Βασίλη Σπανούλη. Το διάλειμμα δεκαετιών τελείωσε. Η αυτοκρατορία επιστρέφει», αναφέρει η ανακοίνωση.