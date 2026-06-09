Οι φίλαθλοι του Άρη ετοιμάζουν υποδοχή στον Βασίλη Σπανούλη και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός των εκατοντάδων τηλεφωνημάτων στα γραφεία της ΚΑΕ Άρης!

Την ερχόμενη Δευτέρα (15/6) η ΚΑΕ Άρης θα παρουσιάσει τον Βασίλη Σπανούλη στην προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου της διοίκησης της εταιρίας. Οι δε φίλοι του Άρη… θα υποδεχθούν τον 44χρονο τεχνικό μια μέρα νωρίτερα. Τις τελευταίες ημέρες, η ΚΑΕ Άρης δέχθηκε εκατοντάδες τηλεφωνήματα για την ημέρα άφιξης του Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη, ενδεικτικό των προθέσεων των φιλάθλων της ομάδας. Ο Λαρισαίος τεχνικός αναμένεται στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα (19:00) της Κυριακής (14/6) και είναι βέβαιο ότι θα τύχει αποθεωτικής υποδοχής.

Προφανώς στο διάστημα που θα μεσολαβήσει έως την επίσημη παρουσίασή του θα έχει επαφές με τους ανθρώπους της διοίκησης κι αυτές θα αφορούν τον προγραμματισμό της ομάδας για την προετοιμασία. Σε πρώτη φάση όμως θα ζήσει από κοντά την «τρέλα» του κόσμου γι’ αυτή τη συνεργασία.