Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος υπέστη υποτροπή στην πελματιαία απονευρωσίτιδα και θα χάσει τα επόμενα ματς των τελικών - Τι ισχύει με Όσμαν και Σλούκα.

Ο Έλληνας φόργουορντ ήταν ο μεγάλος άτυχος για τον Παναθηναϊκό, καθώς τραυματίστηκε λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου στο Game 3. Η ανησυχία ήταν πολύ μεγάλη καθώς ξέσπασε σε κλάματα, ενώ αποχώρησε από το παιχνίδι υποβασταζόμενος.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημέρωσε για την κατάσταση του Ρογκαβόπουλου, ο οποίος υπέστη υποτροπή στην πελματιαία απονευρωσίτιδα με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ άουτ από τα επόμενα ματς των τελικών, στην περίπτωση που χρειαστεί και Game 5 το ερχόμενο Σαββατο στο Telekom Center Athens.

Την ίδια ώρα έμειναν εκτός προπόνησης οι Τσέντι Όσμαν και Κώστας Σλούκας, η συμμετοχή των οποίων θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ενημέρωση της ΚΑΕ «ο Έλληνας φόργουορντ το πρωί της Τρίτης (9/6) ο υποβλήθηκε σε εξετάσεις στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ». Αυτές έδειξαν πως κατά τη διάρκεια του τρίτου τελικού της Stoiximan GBL με αντίπαλο τον Ολυμπιακό υπέστη υποτροπή στην πελματιαία απονευρωσίτιδα στο αριστερό πόδι από την οποία ταλαιπωρείται το τελευταίο διάστημα. Σημειώνεται πως τόσο στο δεύτερο όσο και στο τρίτο ματς έπαιζε με ένεση για να αντέχει τον έντονο πόνο. Ο διεθνής φόργουορντ συνεχίζει να ακολουθεί θεραπευτική αγωγή και θεωρείται δεδομένο πως δεν θα αγωνιστεί στη συνέχεια της σειράς των τελικών. Εκτός της σημερινής προπόνησης έμειναν οι Κώστας Σλούκας και Τσέντι Οσμάν. Θα δούμε αύριο αν θα είναι διαθέσιμοι.»