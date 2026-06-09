Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού επέβαλλε πρόστιμο ύψους 81.000 ευρώ στους μετόχους και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕ Προμηθέας για παραλείψεις στα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν.

Ηχηρό ράπισμα δέχθηκε η ΚΑΕ Προμηθέας από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για τις σημαντικές παραλείψεις που παρατηρήθηκαν όσον αφορά την κατάθεση των δικαιολογητικών. Στους μετόχους και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ομάδας της Πάτρας επιβλήθηκε συνολικά χρηματικό πρόστιμο ύψους 81.000 ευρώ.

Μάλιστα, πλέον εκκρεμεί η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για τον πρόεδρο της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιο και τη σχέση που είχε με την ΚΑΕ Προμηθέας.

Αναλυτικά η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού αναφέρει:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

(άρθρο 77 Ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

1. Κλήση σε ακρόαση:

1. Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη, μέτοχο ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

2. Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο, μέτοχο ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

3. Άγγελο Ζαννή, μέτοχο ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

4. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, μέτοχο ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, για παράβαση άρθρου 83 παρ. 2 και 4 σε συνδυασμό με άρθρο 77Α παρ.10 Ν.2725/1999.

ΤΕΛΕΣΑΝ ΠΡΑΞΗ.

Πρόστιμο Αθανάσιος Τριανταφυλλίδης 7.000 ευρώ.

Πρόστιμο Χαράλαμπος Μιχαλόπουλος 7.000 ευρώ.

Πρόστιμο Άγγελος Ζαννής 7.000 ευρώ.

Πρόστιμο Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης 1.000 ευρώ.

2. Κλήση σε ακρόαση:

1. Χρήστο Μήλα, Πρόεδρο και Δ/νοντα Σύμβουλο ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

2. Αναστάσιο Χρυσανθόπουλο, Β’ Αντιπρόεδρο ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

3. Παντελεήμονα Αθανασίου, μέλος Δ.Σ. ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

4. Διονύσιο Γεωργόπουλο, μέλος Δ.Σ. ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΕΛΕΣΑΝ ΠΡΑΞΗ.

Πρόστιμο Χρήστος Μήλας 8.000 ευρώ.

Πρόστιμο Αναστάσιος Χρυσανθόπουλος 7.000 ευρώ.

Πρόστιμο Παντελεήμονας Αθανασίου 7.000 ευρώ.

Πρόστιμο Διονύσιος Γεωργόπουλος 7.000 ευρώ.

3. Κλήση σε ακρόαση ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ για παράβαση άρθρου 83 παρ. 3 και 4 σε συνδυασμό με άρθρο 77Α παρ.10 Ν.2725/1999.

ΤΕΛΕΣΕ ΠΡΑΞΗ.

Πρόστιμο 15.000 ευρώ για κάθε έναν εκ των δύο μελών του Δ.Σ.

4. Αίτηση του Χρήστου Μαχαίρα για την ενημέρωσή του αναφορικά με τον αριθμό των ονομαστικών μετοχών της ΠΑΕ «ΜΟΥΣΙΚΟΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1946».

ΣΥΖΗΤΕΙΤΑΙ. ΥΠΟ ΔΙΑΣΚΕΨΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Τζουλάκης