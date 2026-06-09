Ο Αντώνης Καλκαβούρας σχολιάζει τον αναπάντεχα πολύ ποιοτικό 3ο τελικό, το «ερυθρόλευκο» προβάδισμα και την χαμένη ευκαιρία των «πρασίνων», που καλούνται να υπερβούν τα όριά τους για να ανακτήσουν τα «σκήπτρα» του πρωταθλητή.

Μετά από ένα διήμερο, στην διάρκεια του οποίου την τιμητική τους είχαν ο «χαρτοπόλεμος» των ανακοινώσεων και τα «ενοχοποιητικά» videos που ανέβαζαν στους λογαριασμούς τους οι δύο ομάδες (αλήθεια, πόσο ξενερωτική γίνεται η όλη φάση όταν η περιρρέουσα ατμόσφαιρα απομακρύνεται τόσο πολύ από τα όσα διαδραματίζονται μέσα στις τέσσερις γραμμμές), αυτό που αξίζει να τονιστεί είναι ότι το μπάσκετ που είδαμε και από τις δύο ομάδες στο Game 3, ήταν ανώτερο των προσδοκιών.

Ο Ολυμπιακός εκτόξευσε το επίπεδο απόδοσής του σε σχέση με το Game 2 του “T-Center” και παίζοντας πολύ μεθοδικά και στοχευμένα, μετέφερε το παιχνίδι στο «ζωγραφιστό» και χτύπησε πολύ αποτελεσματικά την αδυναμία των «πρασίνων» στην frontline...

Το ότι δεν «πλήρωσε» την ολιγωρία του στο 2ο μέρος του πρώτου αγώνα, οπότε και προηγήθηκε με +17, σε συνδυασμό με τα τρία παιχνίδια υψηλών απαιτήσεων που έδωσε μέσα σε πέντε μέρες, είναι ξεκάθαρο ότι βοήθησε τους «ερυθρόλευκους» να ανασυγκροτηθούν μετά το φυσιολογικό (ψυχικά και ενεργειακά) «άδειασμα» που υπέστησαν μετά το Final Four.

H απόσταση που είχε η απόδοση των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα στον 3ο τελικό σε σχέση με τον δεύτερο, ήταν χαώδης και αυτό φαίνεται από τις προσαρμογές που είχε στο παιχνίδι του (αλλά και στην αντιμετώπιση της «πράσινης» άμυνας) ο εκπληκτικός Έβαν Φουρνιέ, αλλά και στην προσήλωση στην επιδίωξη των post up καταστάσεων.

Ο Γάλλος ήταν πολύ συγκεντρωμένος στο πως θα οδηγήσει τον προσωπικό του αντίπαλο (αλλά και το double team που ενίοτε του έστελνε ο Άταμαν πάνω του) στην αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη που του έδινε η άμυνα, ώστε είτε να την μπερδέψει και να της προκαλέσει ανισσοροπία, είτε να βρεί καλά πατήματα και χώρους για να πάρει τα αγαπημένα του σουτ μετά από ντρίμπλα.

Γενικά ο Φουρνιέ είναι σουτέρ ρυθμού και ψυχολογίας και το εξαιρετικό ξεκίνημα, ήταν φανερό αύξησε αρκετά τον συντελεστή δυσκολίας στο μαρκάρισμά του. Το πιο εντυπωσιακό μαζί του ήταν ότι στην διάρκεια της σεζόν – «αγοράζοντας» ακόμη καλύτερα τον ρόλο του – εξελίχθηκε σε ακόμη καλύτερο δημιουργό απ' ότι ήταν μέχρι τώρα και οι 6,6 ασίστ που μετράει κατά μέσο όρο στους τελικούς, είναι πολύ πιο εντυπωσιακό νούμερο από τους 21 πόντους που σκοράρει ανά παιχνίδι.

Από 'κει και πέρα, τεράστια ώθηση στα αποθέματα ενέργειας και αθλητικότητας έδωσε στους Πειραιώτες η επιλογή του διδύμου Γουορντ και Τζόουνς, που σχεδόν πάντα έχουν πληθωρική και πολυδιάστατη παρουσία και βοηθούν πολύ στο επιθετικό ριμπάουντ.

Αν σε όλα τα παραπάνω συνυπολογίσουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει στην διάθεσή του δύο από τους καλύτερους “finishers” κοντά στο καλάθι (Μιλουτίνοφ και Βεζένκοβ είχαν μαζί 41 πόντους με 16/22 σουτ), καθώς και το ότι σούταρε με 40% από μακριά, παίρνοντας τρία τρίποντα από τον Γουόκαπ και ότι συνολικά σκόραρε 44 περισσότερους πόντους απ' όσου στο ΟΑΚΑ, τότε νομίζω ότι δεν χρειάζεται να εστιάσουμε σε πολλά περισσότερα για να καταδείξουμε την εκτόξευση της απόδοσής του.

Πολλή κουβέντα στους τελικούς έχει γίνει γύρω από την εντυπωσιακή – η αλήθεια είναι – διαφορά στις βολές που έχουν εκτελέσει οι δύο ομάδες (75-27), νούμερο που κατά την άποψή μου δεν μπορεί εύκολα να προσεγγίσει βλέποντας απλά το ματς, χωρίς να ρίχνει συχνές-πυκνές ματιές στην στατιστική.

Και αυτό γιατί ο Ολυμπιακός είναι γνωστό ότι είναι ομάδα που παίζει στοχευμένο μπάσκετ, χτυπώντας τις αδυναμίες του αντιπάλου, με αποτέλεσμα να παίρνει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση σε μία σειρά αγώνων στην οποία υπερτερεί κατά κράτος στα ριμπάουντ (116-78 στο σύνολο) και έχει σταθερά περισσότερες έξτρα επιθέσεις (32-21 στα επιθετικά).

Με αυτά και με εκείνα, ο πρωταθλητής Ευρώπης έφτασε στο πολυπόθητο 2-1 (102-92) και έχοντας νικήσει τις οκτώ από τις τελευταίες δέκα αναμετρήσεις, σε όλες τις διοργανώσεις απέναντι στον Παναθηναϊκό (από τον Ιούνιο του 2025 κι εντεύθεν), δείχνει ότι έχει σαφές προβάδισμα για την back to back κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ειδικότερα από την στιγμή που ο Παναθηναϊκός θα στερηθεί από 'δω και στο εξής τον Ρογκαβόπουλο, την ίδια ώρα που ούτε ο Σλούκας βρίσκεται στα καλά του (προερχόμενος από τραυματισμό), ενώ ως ερωτηματικό κρίνεται η κατάσταση στην οποία θα βρεθεί ο Όσμαν, που ήταν ο παίκτης από τον οποίο ξεκίνησε η αγωνιστική ανάταση της ομάδας (μ.ο. 17,0π. στους τελικούς με 14/23 σουτ) μετά το σοκ του αποκλεισμού από το Final Four, στην σειρά των playoffs με την Βαλένθια.

Τηρουμένων των αναλογιών, των προβλημάτων και των τεχνικών δυσκολιών που ανάγκασαν τον Έργκιν Άταμαν να αφήσει εκτός από τους δύο πρώτους τελικούς τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, θεωρώ ότι το «τριφύλλι» έχει παρουσιαστεί πολύ πειστικό και απειλητικό και στους τρεις τελικούς και αν ο Ναν ήταν κοντά στο 70%-80% των δυνατοτήτων του, ίσως να ήταν αυτό στην θέση του μεγάλου του αντιπάλου. Και να χρειαζόταν απλά μία νίκη μέσα στο σπίτι του για να αποκαθηλώσει τον Ολυμπιακό.

Το πρόβλημα με τον 30χρονο Αμερικανό guard δεν είναι τόσο η αστοχία και τα χαμηλά του νούμερα (μ.ο. 11,3π. με 33,3% εντός και 13/39 σουτ), όσο η επιμονή του στην ταλαιπωρία την μπάλας με υπερβολικές ντρίμπλες («συμβάλλοντας» στην στατικότητα της επίθεσης) και στις βεβιασμένες ατομικές πρωτοβουλίες, όταν η αντίπαλη άμυνα του βάζει δύσκολα.

Μεγάλο ρόλο σε αυτό παίζει και ότι ο απόφοιτος του Όκλαντ, έχει συνηθίσει να παίζει ως secondary ball handler μόνο με την παρουσία του Σλούκα στο παρκέ, με αποτέλεσμα να μπερδεύεται και να παίρνει βιαστικές αποφάσεις όταν ο αρχηγός δεν είναι ενεργός ή δεν είναι στο φόρτε του, ώστε να αφαιρέσει από πάνω του το επιπλέον βάρος της πρωτογενούς απόφασης.

Κατά τα άλλα στο Game 3, ο Παναθηναϊκός ήταν εξαιρετικός μπροστά, άλλά ήπιε... θάλασσα πίσω λόγω των συνεχόμενων mismatch (αλλά και το φορτώματος με φάουλ του Χουάντσο) που μεθοδευμένα του προκαλούσε ο Ολυμπιακός κοντά στο καλάθι και την έλλειψη ουσιαστικής εναλλακτικής λύσης στο “5”.

Δεν ξέρω τι αποθέματα, θα έχουν οι πράσινοι» ώστε κατ' αρχάς να στείλουν την σειρά σε Game 5 και εν συνεχεία να παίξουν τα ρέστα τους στο ΣΕΦ για να κάνουν την μεγάλη ανατροπή, ωστόσο μέχρι στιγμής παρουσιάζονται καλύτεροι των περιστάσεων και των συνθηκών που επικρατούσαν πριν την έναρξη των τελικών. Αν αυτό θα φτάνει για να πάρουν και το πρωτάθλημα, θα φανεί μέσα πολύ άμεσα...