Η διοίκηση της ΚΑΕ Άρης θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου την προσεχή Δευτέρα (15/6) όπου θα γίνει και η επίσημη παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη.

Η συμφωνία της ΚΑΕ Άρης με τον Βασίλη Σπανούλη ανακοινώθηκε επισήμως από τους «κίτρινους» και πλέον έφτασε η στιγμή της επίσημης παρουσίασης του 44χρονου τεχνικού. Μάλιστα, η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε ότι θα προηγηθεί η συνέντευξη Τύπου της διοίκησης.

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 15/06 θα λάβει χώρα συνέντευξη Τύπου της διοίκησης και παράλληλα η παρουσίαση του νέου προπονητή της ομάδας, Βασίλη Σπανούλη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 στην αίθουσα «Ηλίας Ζυγούρης» του Αλεξανδρείου Μελάθρου. Η διοίκηση θα κάνει τον έως τώρα απολογισμό και θα παραθέσει το πλάνο για την «επόμενη μέρα», ενώ ακολούθως θα γίνει η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη», αναφέρει η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης.