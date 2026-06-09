Παναθηναϊκός: Καταγγελία στον ΕΣΑΚΕ για την ανακοίνωση του Ολυμπιακού κατά της ΕΡΤ
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Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε σε καταγγελια στον ΕΣΑΚΕ λόγω της ανακοίνωσης του Ολυμπιακού κατά της ΕΡΤ.
H KAE Ολυμπιακός απέστειλε επιστολή με αποδέκτη την ΕΡΤ όσον αφορά τα γεγονότα γύρω από την κάλυψη του Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL κόντρα στον Παναθηναϊκό.
Με τη σειρά της η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε σε καταγγελία προς τον ΕΣΑΚΕ με αφορμή τη συγκεκριμένη ανακοίνωση.
Η υπόθεση θα εκδικαστεί σήμερα (9/6) στις 18:00.
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