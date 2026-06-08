Μία φάση στα 51'' πριν από το τέλος του αγώνα στάθηκε αρκετή για να πυροδοτήσει το ντέρμπι και να αποβληθεί ο Άταμαν με δύο τεχνικές ποινές.

Ο Παναθηναϊκός διαμαρτυρήθηκε έντονα στα 51'' πριν από το τέλος του Game 3 ζητώντας φάουλ σε προσπάθεια του Χέιζ-Ντέιβις από τον Νίκολα Μιλουτίνοβ.

Οι διαιτητές δεν καταλόγισαν κάποιο φάουλ με το σκορ στο 94-87, προκαλώντας την οργή του Εργκίν Άταμαν ο οποίος μπήκε στο παρκέ και διαμαρτυρήθηκε έντονα.

Δέχθηκε δύο τεχνικές ποινές με αποτέλεσμα να αποβληθεί από το παιχνίδι στα τελευταία 51 δευτερόλεπτα του αγώνα.