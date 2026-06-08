Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η φάση με Μιλουτίνοφ και Χέιζ-Ντέιβις που προκάλεσε την οργή του Άταμαν
Ο Παναθηναϊκός διαμαρτυρήθηκε έντονα στα 51'' πριν από το τέλος του Game 3 ζητώντας φάουλ σε προσπάθεια του Χέιζ-Ντέιβις από τον Νίκολα Μιλουτίνοβ.
Οι διαιτητές δεν καταλόγισαν κάποιο φάουλ με το σκορ στο 94-87, προκαλώντας την οργή του Εργκίν Άταμαν ο οποίος μπήκε στο παρκέ και διαμαρτυρήθηκε έντονα.
Δέχθηκε δύο τεχνικές ποινές με αποτέλεσμα να αποβληθεί από το παιχνίδι στα τελευταία 51 δευτερόλεπτα του αγώνα.
Δείτε την φάση για την οποία διαμαρτύρονται οι πράσινοι
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