Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ο Χουάντσο χρεώθηκε με 3 φάουλ σε 5'37'' συμμετοχής!
Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν ριχτεί στη «μάχη» για τον τρίτο τελικό της Stoiximan GBL στο γεμάτο ΣΕΦ με τη σειρά να βρίσκεται στο 1-1.
Ο Εργκίν Άταμαν προχώρησε σε αλλαγές αναφορικά με τα δύο προηγούμενα παιχνίδια με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να παίρνει θέση στο ρόστερ μετά και την επιστροφή του Κώστα Σλούκα, αλλά και τον τραυματισμό του Τσέντι Όσμαν.
Ο Ισπανός φόργουορντ ευστόχησε σε 5 πόντους με ένα τρίποντο, ωστόσο μάζεψε από πολύ νωρίς τρία φάουλ με αποτέλεσμα να αποσυρθεί από μόνος του στον πάγκο των «πράσινων» μετά από μόλις 5'37'' λεπτά συμμετοχής.
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