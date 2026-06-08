Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η προθέρμανση του Σλούκα στο ΣΕΦ εν όψει της επιστροφής του

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η προθέρμανση του Σλούκα στο ΣΕΦ εν όψει της επιστροφής του
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Δείτε τα πλάνα του Gazzetta από την προθέρμανση του Κώστα Σλούκα στο ΣΕΦ εν όψει της επιστροφής του στο Game 3 κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για το Game 3 των τελικών της Stoiximan GBL (21:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, live στο Gazzetta), με την ομάδα του Μπαρτζώκα να θέλει να προστατέψει την έδρα της και το σύνολο του Αταμάν να κάνει το breaκ, ενώ η σειρά βρίσκεται στο 1-1.

Ο Κώστας Σλούκας τέθηκε και πάλι στην διάθεση του Άταμαν και θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στους φετινούς τελικούς της Stoiximan GBL και βγήκε στο ΣΕΦ για την καθιερωμένη προθέρμανσή του εν όψει του ματς.

Δείτε τα πλάνα του Gazzetta

@Photo credits: eurokinissi
     

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