Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η προθέρμανση του Σλούκα στο ΣΕΦ εν όψει της επιστροφής του
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για το Game 3 των τελικών της Stoiximan GBL (21:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, live στο Gazzetta), με την ομάδα του Μπαρτζώκα να θέλει να προστατέψει την έδρα της και το σύνολο του Αταμάν να κάνει το breaκ, ενώ η σειρά βρίσκεται στο 1-1.
Ο Κώστας Σλούκας τέθηκε και πάλι στην διάθεση του Άταμαν και θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στους φετινούς τελικούς της Stoiximan GBL και βγήκε στο ΣΕΦ για την καθιερωμένη προθέρμανσή του εν όψει του ματς.
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☘️ Ο Κώστας Σλούκας κάνει προθέρμανση πριν το Game 3 με τον Ολυμπιακό και ετοιμάζεται για επιστροφή στα παρκέ #paobc pic.twitter.com/rT87SnOy9w— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 8, 2026
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