Που θα κάτσει το… εκατοστάρι στην πιο καυτή σειρά!

Τελικοί πράξη τρίτη και καθοριστική, καθώς ο Ολυμπιακός περιμένει τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ (21:00) με το νικητή να προχωρά ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του τίτλου στην GBL.

«Ερυθρόλευκοι» και «πράσινοι» έπειτα από δύο τελικούς βρίσκονται σε ισορροπία (1-1) καθώς αμφότεροι υπερασπίστηκαν την έδρα τους: Ο Ολυμπιακός το ΣΕΦ (82-76) και ο Παναθηναϊκός το «T-Center» (68-58) ανεβάζοντας το θερμόμετρο της αγωνίας, αλλά και της έντασης στη σειρά που θα στέψει τον φετινό πρωταθλητή.

Ειδικά μετά τον δεύτερο τελικό που βρήκε νικήτρια την ομάδα του Εργκίν Αταμάν είχαμε μπαράζ αντεγκλήσεων μέσω ανακοινώσεων, με τις δύο πλευρές να ετοιμάζονται για τον τρίτο τελικό που θα δώσει το αποφασιστικό προβάδισμα με 2-1 ενόψει του τέταρτου τελικού την Τετάρτη στην «πράσινη» έδρα (10/6).

Η αμυντική συνέπεια του «τριφυλλιού» στη δεύτερη μονομαχία έκανε τη διαφορά, κάτι που μαρτυρούν οι μόλις 58 πόντοι της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα, σε συνδυασμό με την αγωνιστική έκρηξη του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος μετά την αρνητική εμφάνιση στον πρώτο τελικό, πρωταγωνίστησε στο OAKA με 23 πόντους.

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Για τον Ολυμπιακό, η απουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ (και) στο δεύτερο ματς της σειράς μέτρησε αρκετά περισσότερο σε σχέση με αυτή του Κώστα Σλούκα για τον Παναθηναϊκό, καθώς ο Τολιόπουλος αποτέλεσε τον «X-Factor» για τους «πράσινους», με τους δύο προπονητές πάντως να κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα για τη συμμετοχή των δύο πολύ σημαντικών μονάδων τους.

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Το τρίτο παιχνίδι θα δώσει τη δυνατότητα «match ball» στο νικητή, με την αμυντική συνέπεια να κρίνει πολλά όπως φάνηκε και στα δύο προηγούμενα ντέρμπι, τα οποία αμφότερα κινήθηκαν στο Under, ειδικά το δεύτερο. Στο 1.87 οι Under 163.5 πόντοι στο ΣΕΦ.

Ένα από τα στοιχεία που έλειψαν από τους Πειραιώτες στο «T-Center» ήταν η συνεισφορά του Μιλουτίνοφ, ο οποίος ήταν καθοριστικός στον πρώτο τελικό και… μη παράγοντας στον δεύτερο. Ο Σέρβος σέντερ θέλει να επανέλθει στα γνωστά στάνταρ και το combo πόντων, ριμπάουντ και ασίστ με ενισχυμένη απόδοση είναι στο 3.08.

Αντίστοιχα καθοριστική είναι για τους «πράσινους» η παρουσία του Χέιζ-Ντέιβις και δεν είναι τυχαίο πως η σπουδαία του εμφάνιση δρομολόγησε το 1-1. Στο 2.96 η super ενισχυμένη απόδοση στο bet builder Over 12.5 πόντων και 3.5 ριμπάουντ.

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