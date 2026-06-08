ΠΣΑΚΚ: «Προβληματισμός στον κόσμο για την κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ, ανησυχούν οι Έλληνες παίκτες»

O ΠΣΑΚΚ εξέφρασε τους προβληματισμούς του για την κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ.

Οι ελληνικοί τελικοί συνεχίζονται με μεγάλη ένταση και από τις δύο πλευρές, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Game 3 (21:00, live Gazzetta). Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών-τριών εξέφρασε τον προβληματισμό του για όλα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Προβληματισμός στον κόσμο για την κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών-τριών, αισθάνεται την ανάγκη να μεταφέρει στον κόσμο, την ανησυχία αρκετών φιλάθλων του ελληνικού μπάσκετ.

Όλοι αντιλαμβάνονται τον ανταγωνισμό και τη θέληση για έναν τίτλο, όλοι γνωρίζουν πώς έχουμε δύο υπερομάδες και ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης, βλέπουμε άλλους επιχειρηματίες να μπαίνουν δυνατά στο «παιχνίδι», όλοι σέβονται τους διοικούντες και τις επενδύσεις τους, όμως, αντί να ασχολούμαστε με το μπάσκετ και τους πρωταγωνιστές του, έχουν κυριαρχήσει εξωγηπεδικά ζητήματα.

Τα μηνύματα που δεχόμαστε στον Σύνδεσμο, είναι -πραγματικά- αμέτρητα, ενώ ανησυχία υπάρχει και στους Έλληνες παίκτες».