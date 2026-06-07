Φόστερ: «Ο κόουτς Τρινκιέρι είναι από τους κορυφαίους προπονητές στην Ευρώπη, θα έχουμε μια σπουδαία χρονιά»

Ο Μάρκους Φόστερ πραγματοποίησε δηλώσεις στο site του ΠΑΟΚ και αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τον Αντρέα Τρινκιέρ, ενώ μίλησε και για τους οπαδούς των Θεσσαλονικών.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, Μάρκους Φόστερ, έκανε τις πρώτες του δηλώσεις του ως παίκτης του «δικεφάλου του βορρά».

Μίλησε για την ατμόσφαιρα στην «Paok Sports Arena», ενώ τοποθετήθηκε και για τη συνεργασία του με τον Αντρέα Τρινκιέρι.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκους Φόστερ:

Για την ατμόσφαιρα στην «Paok Sports Arena»: «Τα θυμάμαι εκείνα τα παιχνίδια. Θυμάμαι πόσο εκπληκτική ήταν η ατμόσφαιρα. Οι φίλαθλοι έδιναν ενέργεια στην ομάδα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και αυτό έκανε την εμπειρία μοναδική».

Για τη συνεργασία του με τον Αντρέα Τρινκιέρι: «Είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω στην Ελλάδα, μία χώρα στην οποία πάντα μου άρεσε να ζω. Πάνω απ’ όλα, όμως, είμαι χαρούμενος που έρχομαι στον ΠΑΟΚ. Ο κόουτς Τρινκιέρι είναι ένας από τους κορυφαίους προπονητές στην Ευρώπη και αισθάνομαι τιμή που επιλέχθηκα να αποτελέσω μέρος αυτού του πρότζεκτ».

Για τον Νάσο Μπαζίνα: «Ο Μπαζίνας είναι ένα νεαρός και πολύ ταλαντούχος παίκτης. Με είχε εντυπωσιάσει ο τρόπος με τον οποίο παίζει και αντιμετωπίζει το παιχνίδι, η διάθεσή του και φυσικά είμαι χαρούμενος που θα είμαστε ξανά συμπαίκτες».

Για το θερμό καλωσόρισμά του από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Σας ευχαριστώ για το θερμό καλωσόρισμα. Ανυπομονώ να έρθω στη Θεσσαλονίκη και να γίνω μέρος αυτού του μεγάλου συλλόγου. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να πετύχουμε τους μεγάλους στόχους μας. Συνεχίστε να στηρίζετε την ομάδα. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια σπουδαία χρονιά. Τα λέμε σύντομα!».

