Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών (8/6) αθλητικών γεγονότων.

Δευτέρα σήμερα (8/6) και μπήκαμε σε εβδομάδα Μουντιάλ, ωστόσο από τις σημερινές αθλητικές μεταδόσεις ξεχωρίζει το μπάσκετ.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται στο ΣΕΦ για το Game 3 της σειράς των τελικών της Stoiximan GBL, με το σκορ στο 1-1 και το τζάμπολ να έχει προγραμματιστεί για τις 21:00 (ΕΡΤ2).

Νωρίτερα βέβαια οι Galacticos by Interwetten σας φέρνουν στο...πιάτο όλα τα νέα αναφορικά με το ρεπορτάζ των ομάδων της Superleague, ενώ μετά το φινάλε του τελικού στο Φάληρο (22:30), η παρέα του Gazz Floor by Novibet σχολιάζει τα όσα έγιναν ανάμεσα στους δυο «αιώνιους».

Πέραν αυτών, υπάρχει στις 22:10 (Novasports Start) και το φιλικό της Γαλλίας με τη Βόρεια Ιρλανδία ενόψει Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι σημερινές μεταδόσεις