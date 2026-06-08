Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το Gazz Floor και το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
Δευτέρα σήμερα (8/6) και μπήκαμε σε εβδομάδα Μουντιάλ, ωστόσο από τις σημερινές αθλητικές μεταδόσεις ξεχωρίζει το μπάσκετ.
Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται στο ΣΕΦ για το Game 3 της σειράς των τελικών της Stoiximan GBL, με το σκορ στο 1-1 και το τζάμπολ να έχει προγραμματιστεί για τις 21:00 (ΕΡΤ2).
Νωρίτερα βέβαια οι Galacticos by Interwetten σας φέρνουν στο...πιάτο όλα τα νέα αναφορικά με το ρεπορτάζ των ομάδων της Superleague, ενώ μετά το φινάλε του τελικού στο Φάληρο (22:30), η παρέα του Gazz Floor by Novibet σχολιάζει τα όσα έγιναν ανάμεσα στους δυο «αιώνιους».
Πέραν αυτών, υπάρχει στις 22:10 (Novasports Start) και το φιλικό της Γαλλίας με τη Βόρεια Ιρλανδία ενόψει Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Οι σημερινές μεταδόσεις
- Galacticos by Interwetten (14:00, YouTube Gazzetta)
- Μπασακσεχίρ - Μπεσίκτας (20:00, Cosmote Sport 4)
- Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (21:00, ΕΡΤ2, Live από το Gazzetta)
- Γαλλία - Β. Ιρλανδία (22:10, Novasports Start)
- Gazz Floor by Novibet (22:30, YouTube Gazzetta)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.