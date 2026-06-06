Ο Έργκιν Άταμαν λίγο πριν ξεκινήσεις τις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου, ξεκίνησε με τις εκτελεσμένες βολές και στη συνέχεια έκανε το πρώτο του σχόλιο.

Στη συνέντευξη Τύπου αμέσως μετά τη λήξη του Game 2 και τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού, ο Έργκιν Άταμαν ξεκίνησε τις δηλώσεις του, μετρώντας τις βολές.

Πιο αναλυτικά, ο Τούρκος τεχνικός των «πρασίνων» θέλησε να κάνει το πρώτο του σχόλιο, αναφορικά με τις βολές που είχε η ομάδα του, σε σχέση με αυτές των «ερυθρολεύκων».

Αναλυτικά όσα είπε στην αρχή ο Έργκιν Άταμαν:

«Κερδίσαμε το παιχνίδι, αλλά πάλι δεν κερδίσαμε στις βολές. Ο Ολυμπιακός σούταρε 14 βολές, εμείς 9. Αλλά εντάξει, υπάρχει μία ισορροπία. Είδαμε ότι όταν όλα είναι δίκαια στον αγωνιστικό χώρο έχουμε τη δύναμη. Σέβομαι τον Ολυμπιακό, είναι πολύ καλή ομάδα, με κάποιον τρόπο κέρδισαν τη EuroLeague, οπότε είναι καλή ομάδα. Είμαστε και εμείς καλή ομάδα. Παίξαμε καλή άμυνα, επιθετικά παίξαμε σωστό μπάσκετ, αλλά ειδικά στο πρώτο μέρος, χάσαμε σουτ. Ο Χέιζ-Ντέιβις έβαλε σουτ, ο Ναν έπαιξε καλή άμυνα, είχαμε καλή συνεισφορά από τον πάγκο, από τον Τολιόπουλο. Είναι 1-1. Αν η σειρά συνεχιστεί έτσι, θα έχουμε μεγάλη ευκαιρία να κερδίσουμε τον τίτλο αν όλα είναι δίκαια, ή πιο κοντά στο δίκαιο, όπως σήμερα».