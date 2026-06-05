Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Αποχώρησε με πρόβλημα στη γάμπα ο Λεσόρ
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Ο Ματίας Λεσόρ αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο δείχνοντας να ταλαιπωρείται από έντονες κράμπες στο τέταρτο δεκάλεπτο του Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός.
Ο Παναθηναϊκός έδειχνε να έχει μπει με το... μαχαίρι στα δόντια στο δεύτερο ημίχρονο του Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL κόντρα στον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens.
Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του τέταρτου δεκαλέπτου ο Ματίας Λεσόρ έδειχνε να ταλαιπωρείται από πόντους και όπως φάνηκε από την τηλεοπτική μετάδοση ήταν έντονες κράμπες που τον ανάγκασαν να αποχωρήσει.
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