Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Ένταση στο Telekom Center μετά την είσοδο Γιαννακόπουλου στο παρκέ
Ένταση είχαμε στο Game 2 των τελικών, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να μπαίνει στο παρκέ για να διαμαρτυρηθεί στους διαιτητές.
Αυτό έφερε μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι, με τους διαιτητές να ζητούν να γίνει προειδοποίηση από τα μεγάφωνα, καθώς, εάν κάποιος από τα courtseats περάσει ξανά τις 4 γραμμές, θα διακόψουν τον αγώνα.
Μετά το άκουσμα της προειδοποίησης από τα μεγάφωνα, το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά.
Το βίντεο με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο:
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος κατέβηκε έξαλλος στα court seats στο Game 2 του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό.#paobc #olympiacosbc pic.twitter.com/w1HO5PpNW5— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 5, 2026
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