Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μπήκε μέσα στις 4 γραμμές του γηπέδου για να διαμαρτυρηθεί, με αποτέλεσμα οι διαιτητές να προειδοποιήσουν πως εάν συμβεί ξανά αυτό, θα διακόψουν το Game 2.

Ένταση είχαμε στο Game 2 των τελικών, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να μπαίνει στο παρκέ για να διαμαρτυρηθεί στους διαιτητές.

Αυτό έφερε μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι, με τους διαιτητές να ζητούν να γίνει προειδοποίηση από τα μεγάφωνα, καθώς, εάν κάποιος από τα courtseats περάσει ξανά τις 4 γραμμές, θα διακόψουν τον αγώνα.

Μετά το άκουσμα της προειδοποίησης από τα μεγάφωνα, το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά.

Το βίντεο με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο: