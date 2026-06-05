Ο Δ. Γιαννακόπουλος σχολίασε την κλήση του Λιόλιου από την ΕΕΑ: «Η αρχή του τέλους σου»

Ο Δ. Γιαννακόπουλος σχολίασε την κλήση του Λιόλιου από την ΕΕΑ: «Η αρχή του τέλους σου»

Ο Δ. Γιαννακόπουλος σχολίασε την κλήση του Λιόλιου από την ΕΕΑ: «Η αρχή του τέλους σου»

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O Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, σχολίασε την κλήση του Βαγγέλη Λιόλιου από την ΕΕΑ.

Μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, σχολίασε την ανακοίνωση της Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού που κάλεσε σε ακρόαση τον Βαγγέλη Λιόλιο.

Συγκεκριμένα ο ισχυρός άνδρας των «πρασίνων» έγραψε «Η αρχή του τέλους σου».

Με βάση την ανακοίνωση της ΕΕΑ ο Βαγγέλης Λιόλιος θα βρεθεί ξανά ενώπιον της Επιτροπής, προκειμένου να παράσχει εξηγήσεις.
Επίσης σε απολογία έχουν κληθεί εκ νέου ο Προμηθέας, όπως επίσης και οι μέτοχοι του Αθανάσιος Τριανταφυλλίδης, Χαράλαμπος Μιχαλόπουλος και Άγγελος Ζαννής, αλλά και η ΚΑΕ Μαρούσι.

@Photo credits: stolis
     

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