Ο Δ. Γιαννακόπουλος σχολίασε την κλήση του Λιόλιου από την ΕΕΑ: «Η αρχή του τέλους σου»

O Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, σχολίασε την κλήση του Βαγγέλη Λιόλιου από την ΕΕΑ.

Μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, σχολίασε την ανακοίνωση της Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού που κάλεσε σε ακρόαση τον Βαγγέλη Λιόλιο.

Συγκεκριμένα ο ισχυρός άνδρας των «πρασίνων» έγραψε «Η αρχή του τέλους σου».

Με βάση την ανακοίνωση της ΕΕΑ ο Βαγγέλης Λιόλιος θα βρεθεί ξανά ενώπιον της Επιτροπής, προκειμένου να παράσχει εξηγήσεις.

Επίσης σε απολογία έχουν κληθεί εκ νέου ο Προμηθέας, όπως επίσης και οι μέτοχοι του Αθανάσιος Τριανταφυλλίδης, Χαράλαμπος Μιχαλόπουλος και Άγγελος Ζαννής, αλλά και η ΚΑΕ Μαρούσι.