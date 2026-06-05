Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Ο Γιαννακόπουλος κατέβηκε μέχρι το παρκέ και διαμαρτυρήθηκε στους διαιτητές σε διάρκεια τάιμ-άουτ

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Ο Γιαννακόπουλος κατέβηκε μέχρι το παρκέ και διαμαρτυρήθηκε στους διαιτητές σε διάρκεια τάιμ-άουτ
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Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος κατέβηκε στις court seats και μπήκε στο glass floor για να διαμαρτυρηθεί στους διαιτητές.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε το «παρών» στο γήπεδο για να παρακολουθήσει από κοντά τον δεύτερο τελικό του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο του ελληνικού πρωταθλήματος.

Συγκεκριμένα, πήρε θέση στη σουΐτα του στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, όμως λίγα λεπτά πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου κατέβηκε στις court seats δείχνοντας έντονα τη δυσαρέσκειά του. Μάλιστα, κατευθύνθηκε προς τους διαιτητές (Παπαπέτρου, Τηγάνη και Θεονά) για να διαμαρτυρηθεί.

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